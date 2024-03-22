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Aşık Veysel'in Anma Konseri Sivas'ta Gerçekleştirildi

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Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51. yılında Sivas'ta düzenlenen "Aşık Veysel Anma" konseri ile anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konser öncesi ozanın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Daha sonra robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından Aşık Veysel'in fiziksel özelliklerine göre tasarlanan insansı robot, izleyicilere mini bir konser verdi.

Konser Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçıları Pelin Karakuş ve Ertan Çıngı'nın, Aşık Veysel ve Sivas yöresi türküleri ile son buldu.

Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Aşık Veysel Şatıroğlu Sivas Kültür Sanat Güncel Haberler

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