Aşık Veysel'in Anısına Sivas'ta Konser Verildi

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 yılının, 'Aşık Veysel Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla 81 ilden Sivas'a gelen genç sanatçılar büyük halk ozanı anısına memleketinde konser verdi. Sivas Valiliği koordinesinde düzenlenen konserde, Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 yılının, "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla 81 ilden Sivas'a gelen genç sanatçılar büyük halk ozanı anısına memleketinde konser verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşık Veysel'in izinden 81 ilden bağlamaları ile yola çıkan genç sanatçılar Sivas'ta buluştu.

Sivas Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Aşık Veysel anısına düzenlenen "Gençler Seni Unutmadı" isimli konser, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek, il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş konserde seslendirilen eserleri dinledi.