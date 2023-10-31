Anadolu'nun değerli halk ozanlarından Aşık Mahzuni Şerif'in türküleri, Kaan Tangöze ve Dil Tengi Grubu tarafından seslendirilecek olan konserle Konyaaltı'nda anılacak.

Anadolu'nun değerli halk ozanlarından Aşık Mahzuni Şerif, Konyaaltı'nda anılacak. 3 Kasım Cuma günü düzenlenecek konserde Kaan Tangöze ve Dil Tengi Grubu, Aşık Mahzuni Şerif'in sevilen türkülerini seslendirecek.

"Mevlam Gül Diyerek", "Çeşmi Siyahım", "Yuh Yuh", "Dom Dom Kurşunu" ve "Mehmet Emmi" gibi türküleriyle hafızalara kazınan halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, Konyaaltı'nda anılıyor. Konyaaltı Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi'nin ortaklaşa gerçekleştireceği etkinlikte Duman grubunun solisti, sevilen sanatçı Kaan Tangöze ve Dil Tengi Grubu Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerini seslendirecek. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde 3 Kasım Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek konser ücretsiz olacak.

"ZULME KARŞI ÇIKTI"

Aşık Mahzuni Şerif'in Anadolu'nun yetiştirdiği değerli halk ozanlarından biri olduğunu vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Aşık Mahzuni Şerif, sömürüye, zulme karşı çıkmış değerli bir halk ozanımızdır. Ülke sorunlarını, uğradığı baskıları türkülerinde işlemiştir. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi ile birlikte düzenleyeceğimiz Aşık Mahzuni Şerif Anma Konserimize tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.