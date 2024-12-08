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Artvinli Marangoz 55 Yıldır Kemençe Yapıyor ve Çalıyor

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70 yaşındaki Ahmet Tamtabak, yarım asrı aşkın bir süredir hem marangozluk yapıyor hem de kemençe çalıyor. 15 yaşında kemençeye aşık olan Tamtabak, İstanbul'dan gelen siparişlerle kemençe imalatına devam ediyor ve köydeki etkinliklerde de müzik yapıyor.

Artvinli marangoz Ahmet Tamtabak, yarım asrı aşkın süredir hem kemençe yapıyor hem de çalıyor.

Baba mesleği marangozluğu Ankara, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından uzun yıllar İstanbul'da sürdüren Tamtabak, 2018'de memleketi Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Dikyamaç köyüne yerleşti.

Evinin yanındaki bölümü atölyeye çeviren 70 yaşındaki, 4 çocuk, 8 torun sahibi Tamtabak, sipariş üzerine mobilya ve kemençe imalatına devam ediyor.

Ahmet Tamtabak, AA muhabirine, çocuk yaşta bir hevesle eline aldığı kemençeyi 55 yıldır bırakmadığını söyledi.

Kemençe sevdasının 15 yaşındayken başladığını anlatan Tamtabak, "Bir komşumuz vardı, kemençe yapmıştı. Akşama kadar yalvardım, 'Kemençeyi bana ver' diye. O da kemençeyi bana verdi. Koşarak eve geldim. Sabaha kadar durmadan çalmaya çalıştım ve başardım. İki, üç günde kendi kendime çalmayı öğrendim." dedi.

Tamtabak, çaldığı türküleri komşularının kasede kaydettiğini, kendini dinleyince de çok beğendiğini belirtti.

O günden sonra kemençeye adeta aşık olduğunu dile getiren Tamtabak, "Kemençeden sonra tulum, saz çalmayı da öğrendim. 15 yaşında kemençe çalmaya ve yapmaya başladım, halen devam ediyorum." diye konuştu.

Eğlencelerde kemençe çalıp türkü söylüyor

Mesleğini sürdürürken bir yandan da düğün ve festival gibi etkinliklerde kemençe çalıp türkü söylediğini belirten deneyimli zanaatkar, şöyle devam etti:

"Kemençe çalmak kadar yapmayı da çok seviyorum. Acil olursa kemençeyi iki güne yapabiliyorum. Normalde bir kemençeyi bir haftaya, 10 güne yapıyorum. Kemençe yaparken genellikle dut ve ardıç ağacı kullanıyorum. Diğer ağaçlardan da olur. İşin püf noktası kemençenin kapağı. Kemençeye ses veren kapağıdır."

Tamtabak, genellikle kendi yaptığı kemençeleri çaldığını, imal ettiği enstrümanların çoğunu da yıllarca çevresindekilere hediye verdiğini söyledi.

Artık sipariş üzerine çalıştığını belirten Tamtabak, "En son İstanbul'dan sipariş gelmişti, yapıp gönderdim. Yazın bizim köye çok turist geliyor, onlar için kemençe çalıyorum. Onlara hediye ediyorum, bazen de satın alan oluyor." dedi.

Ahmet Tamtabak'ın eşi Emine Tamtabak da eşinin eğlencelerde çaldığı kemençe ve söylediği türkülerle tanındığını ifade etti.

Eşini bir eğlence sırasında tanıdığını anlatan Tamtabak, "Ben kemençesine aşık oldum eşimin. O da bana aşık oldu. Benim için türküler söyledi, evlendik." diye konuştu.

Emine Tamtabak, fırsat buldukça kocasına atölyede yardım ettiğini dile getirerek, "Eşim kadar beceremesem de kemençe yapmayı da çalmayı da öğrendim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Kültür Sanat
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