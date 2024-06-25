Artvin Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi
Artvin Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, başarıyla gerçekleştirildi. Sergide, yaklaşık 10 bin kursiyere ulaşıldığı belirtildi ve usta öğreticilere başarı, kursiyerlere katılım belgeleri verildi. Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu ve davetliler, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi.
Artvin Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi organize edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, serginin açılışında, yaklaşık 10 bin kursiyere ulaşarak dönemi kapattıklarını söyledi.
Törende, usta öğreticilere başarı, kursiyerlere ise katılım belgeleri verildi.
Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Vali Cengiz Ünsal'ın eşi Yasemin Ünsal ve davetliler, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.