Artvin'de Arkeoloji ve Müzecilik Fotoğraf Sergisi Açıldı

Artvin'de Arkeoloji ve Müzecilik Fotoğraf Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen 'Toprağın Tanıkları Artvin'de Arkeoloji ve Müzecilik' adlı fotoğraf sergisi, kentteki arkeolojik kazılara ait fotoğrafları ziyaretçilerle buluşturdu. Sergi, Artvin Müze Müdürlüğü Salonu'nda 23 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Artvin'de, Müzeler Haftası dolayısıyla "Toprağın Tanıkları Artvin'de Arkeoloji ve Müzecilik" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kentte yürütülen yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılan kültürel varlıkların fotoğraflarının yer aldığı sergi, Artvin Müze Müdürlüğü Salonu'nda organize edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, 2022'de kurulan Artvin Müze Müdürlüğünün faaliyetlerine dikkati çekmek ve kentin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Müzecilik alanında 3 yıldır önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aytekin, "Sergimizle hem Artvin'in arkeoloji ve sanat tarihi açısından zengin geçmişine ışık tutmayı hem de yeni kurulan Müze Müdürlüğünün tanınırlığını artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Sergide, 1990'dan itibaren kentte yapılan yüzey araştırmaları ve çeşitli kazı çalışmalarına ait fotoğrafların yer aldığını aktaran Aytekin, "Şavşat Kalesi, Ardanuç Gevhernik Kalesi, Ciha Kalesi ve Ardanuç Kutlu köyünde gerçekleştirilen kazıların sonuçları ile bilinen tarihi yapıların fotoğrafları ziyaretçilere sunuluyor. Fotoğraf sergisi, hafta boyunca ziyarete açık olacak." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu'nun açılışını yaptığı sergi, 23 Mayıs Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Kültür Sanat
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Para transferinde artık ikinci bir aşama devreye giriyor

Tek tıkla para gönderme tarih oluyor
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu

Türk kuruyemiş devi konkordato talebinde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda en yakınını suçladı

Şevval'i öldürüp intihar eden sevgilisi mektubunda en yakınını suçladı
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı

Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın'ın sahnede zor anları
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.