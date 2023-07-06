Artvin'de 42. Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali Başladı

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Belediyesi tarafından 42'ncisi düzenlenen Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali, festivalin simgesi bir boğanın da katıldığı Artvin merkezdeki yürüyüşle başladı. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, " Türkiye'de hiçbir festivalde boğa katılımı ve müsabakası yok ve kendi rekorumuzu bu sene tekrar ederek kırmaya devam ediyoruz. Yağlı güreşlerin olimpiyatı bildiğiniz gibi Kırkpınar ise boğa güreşlerinin olimpiyatı da Kafkasör boğa güreşleridir" dedi.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Geleneğimiz ve kültürümüzün iki yüzyıllık zamandan bu yana olan boğa güreşlerimizi yaşatmak amacıyla 42. Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali'ni düzenliyor olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtip açılış ve çelenk sunma törenimize iştirak ederek bizlere güç verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi. Açılış yürüyüşüne Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Sağlam, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve Artvin halkı katıldı.

"TÜRKİYE'DE KENDİ REKORUMUZU YİNE KENDİMİZ KIRDIK"

Demirhan Elçin, şunları söyledi:

"Sivil toplum örgütlerinin, siyasi parti temsilcilerimiz, çok kıymetli belediye çalışanlarımız ve her zaman sesimiz olan basınımızın temsilcileri 42. Kafkasör Kültür ve Sanat Festivalimizin açılışına hoş geldiniz. Geleneğimiz ve kültürümüzün iki yüzyıllık zamandan bu yana olan boğa güreşlerimizi yaşatmak amacıyla 42'nci Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali'ni düzenliyor olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtip açılış ve çelenk sunma törenimize iştirak ederek bizlere güç verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. Kafkasör'de festivalin yapılıp yapılmayacağına dair bir endişe yaşamadan ve geçen yıldan itibaren kendimize ait özgürce ve izin almadan hem güreşlerimizi yapıyor ve aynı zamanda festivalimizi yapıyoruz. Boğa güreşleri boğaların birbirileriyle kavga etmesi değildir, herkesin bildiği gibi Artvin yedi mahalleden oluşan ve bahar geldiği zaman havanların yaylaya ve oradan da dağa çıkma vakti gelince, bütün mahallelerden boğalar Kafkasör yaylasında toplanır ve boğalar birbirleriyle güreşir ve güreş sonrasında yorulan boğalar birbirinden kaçar ama bir tek yılmayan boğa meydanda kalır ve oda sürünün baş boğası olur. Boğalar büyük dağa giderken aynı zamanda dağdan inerken baş boğa hayvan içgüdüsüyle diğer boğalara liderlik eder. Biraz sonra Kafkasör'e çıktığımızda boğaların birbiriyle güreşip barışıp kaynaşmasını izleyeceğiz. Türkiye'de hiçbir festivalde boğa katılımı ve müsabakası yok ve kendi rekorumuzu bu sene tekrar ederek kırmaya devam ediyoruz. Yağlı güreşlerin olimpiyatı bildiğiniz gibi Kırkpınar ise boğa güreşlerinin olimpiyatı da Kafkasör boğa güreşleridir.

"KRİZ YARATANLARA VE ÇÖZÜMSÜZLÜK DAYATANLARA FIRSAT VERMEDİK"

Hemşehrilerimize yaptığımız hizmetleri hor görenler, kıskananlar, paralı troller ister çatlasın ister patlasın biz devran belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin hak ettiği hizmeti vermeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi birileri gibi yalandan şov yapma, kriz yaratma ve çözümsüzlük çabalarına fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Biliyorum ki Artvin Belediyesi'nde yetimin hakkının yenmediğini ve yenilmediğini ve yedirilmeyeceğinden emin olacağınızı bilmenizi istiyorum. Sizlerden elde ettiğimiz gelirleri beytülmal gibi kutsal mal gibi yerine getireceğime hem mutlu hem de bahtiyarım, sizden aldığım destekle yoluma devam edeceğim. Son olarak Belediyemizde 7/24 çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kısaca birlikteysek gücümüz her şeye yeter ve festivalimizin kazasız geçmesini diliyor ve halkımızda Kafkasör festivalini izlemesi için Kafkasör'e davet ediyor, katılım sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum."