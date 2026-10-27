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Arkeolog Bora Eşiz'in Ege'den esinlenen 70 eserlik sergisi Çeşme'de açıldı

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Arkeolog Bora Eşiz'in Ege'den esinlenen 70 eserlik sergisi Çeşme'de açıldı
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Arkeolog Bora Eşiz'in Ege'nin arkeolojisi, mitolojisi ve geleneksel yaşamından esinlenen 70 eserlik sergisi Çeşme'de açıldı. Çeşme Müzesi Müdürlüğünün etkinliği olan sergi, 1 Kasım'a kadar Aya Haralambos Kilisesi'nde gezilebilecek.

Arkeolog Bora Eşiz'in hazırladığı "Derin bir nefes al, Ege'desin!" sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme'de sanatseverlerle buluştu. Sergide, Ege'nin arkeolojisi, mitolojisi ve geleneksel yaşamından esinlenen 70 eser yer alıyor.

Çeşme Müzesi Müdürlüğünün etkinliği olarak tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde düzenlenen "Derin bir nefes al, Ege'desin!" sergisi, ziyaretçilerini Ege Denizi havzasının kültürel zenginlikleri arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Arkeolog Bora Eşiz'in 10. kişisel sergisi olan çalışma, Ege'de olmanın ve Egeli olmanın ruhunu sanat aracılığıyla hissettirmeyi amaçlıyor. Ege havzasının Antik Çağ kültürlerinden, arkeolojik kalıntılarından ve geleneksel yaşamından ilhamla hazırlanan sergi; "Mitoloji", "Arkeoloji" ve "Manzaralar" başlıklı üç bölümden oluşuyor.

Mitolojik karakterlere farklı yorumlar

Serginin "Mitoloji" bölümünde, özellikle kadın mitolojik karakterlere odaklanılıyor. Mitolojinin masalsı dünyasını farklı yorumlarla ele alan yapıtlarda, takılarda betimlenen simgeler ve sahneler, karakterlerin kimliklerine ilişkin ipuçları sunuyor. Ziyaretçiler, bu ipuçlarını takip ederek mitoloji bilgilerini tazelerken bir bulmacanın parçalarını bir araya getirme deneyimi yaşıyor.

Erythrai'nin kadın kahinlerinden Efes'in Artemis'ine

"Arkeoloji" başlıklı ikinci bölümde, Ege Denizi havzasında gün ışığına çıkarılan eserlerden esinlenen çalışmalar yer alıyor. Çeşme'nin Ildır Mahallesi'ndeki Erythrai Antik Kenti'nin kadın kahinlerinden Efes'in Artemis'ine, tanrıça figürinlerinden Pergamon Sunağı'na uzanan bu bölüm, bölgenin arkeolojik mirasını sanatla buluşturuyor.

Ege kıyılarından adalara uzanan yolculuk

Serginin son bölümü "Manzaralar" ise ziyaretçilere Ege kıyıları ve adaları arasında görsel bir gezi sunuyor. Geleneksel mimari, kapı tokmakları ve antik kentlerin yanı sıra Ege dansları ve zeytin hasadı gibi gündelik yaşamın parçası olan konular da yapıtlara yansıyor.

Sergi, 1 Kasım'a kadar tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde gezilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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