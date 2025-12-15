Ardahan'da "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kutlandı

Kasım ayında Semerkant'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı'nda ilan edilen "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla Ardahan Üniversitesinde etkinlik düzenlendi.

Üniversitenin Aşık Şenlik Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve müzik dinletisiyle başladı.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'da tarihi bir güne imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

15 Aralık'ın, Türkolog Vilhelm Thomsen'in, Orhun Yazıtları'nın Türk dilinde yazdığı ve 1893'te uluslararası bilim dünyasıyla paylaştığı gün olduğunu hatırlatan Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Bu dile, ilk atamız Oğuz Kağan'dan bugüne emek eden herkese Allah rahmet eylesin. Onlara şükran borçluyuz çünkü dünyanın en güzel dillerinden birini bize bırakmışlar. Biz de bugün o dilin aile günü olarak kutlanmasında ilk kez tarihi olarak şahitlik ediyoruz. Bu sebeple ilk Türkçe Lugat'ı yazan Kaşgarlı Mahmut'a Allah rahmet eylesin. Bundan böyle dergahta, bargahta Türkçe konuşulacak diyen Karamanoğlu Mehmet Bey'e rahmet olsun. 16. yüzyılda Türkçe'nin gramerini yazan Bergamalı Kadri'ye rahmet olsun. Dilde, fikirde işte birlik diyen ve Türklük bilincini canlandıran, yayan Gaspıralı İsmail Bey'e rahmet olsun. Bir gün Sovyetler Birliği rejimi çökecek ve biz oradaki kardeşlerimizle, soydaşlarımızla bağlantı kuracağız diye Atatürk'e rahmet olsun. Velhasıl emek veren herkese rahmet olsun."

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülin Ögüt Eker de Türk dillerinin bir araya gelmesinin, Türk Dili Ailesi Günü'nün, bir dönemler ütopik bir düşünce olduğunu, ancak o hayalin bugün ruh bulduğunu dile getirerek, etkinlikte emeği geçen başta Rektör Emiroğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Yurt içi ve dışından gelen akademisyenlerin konuşmalarıyla devam eden programda, katılımcılara teşekkür belgesi verildi.