Ardahan'da Türk Gençlik Şöleni: Ali Kınık Konseriyle Coştu

Ardahan'da Türk Gençlik Şöleni: Ali Kınık Konseriyle Coştu
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Ardahan'da düzenlenen 'Türk Gençlik Şöleni'nde Ali Kınık konseri büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılan birçok davetli, keyifli anlar yaşadı.

Ardahan'da düzenlenen "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi.

Ülkü Ocakları Ardahan İl Başkanlığınca Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Nebioğlu, Ülkü Ocakları Ardahan İl Başkanı Mustafa Kay, çevre illerden ülkü ocakları başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik eden kalabalık, eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Ardahan Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Kay, etkinliğe yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
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