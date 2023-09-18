Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi olan Apollon Tapınağı'nda gün batımı konseri düzenlendi. Yüzyıllardır sessizliğe bürünen tapınağın hassasiyeti için kısıtlı sayıda vatandaş konsere katılım sağladı. Ayrıca konserde çalınan arp eşliğinde çeşitli danslar da edildi.

Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi olan Apollon Tapınağı'nda gün batımı konseri düzenlendi. Yüzyıllardır sessizliğe bürünen tapınağın hassasiyeti için kısıtlı sayıda vatandaş konsere katılım sağladı.

Yaklaşık 2 bin senelik tarihi bulunan Apollon Lairbenos Tapınağı, tam bin 900 yıl önce dönemin en gözde tapınaklarından başındaydı. Roma döneminde kent Tanrı Apollon'dan dileklerin sunulduğu yer olan Apollon Tapınağı'nda yaklaşık 20 asır sonra gün batımı konseri düzenlendi. Konsere tapınağın hassasiyeti nedeniyle kısıtlı sayıda vatandaş katılım gösterdi. Ayrıca konserde çalınan arp eşliğinde çeşitli danslar da edildi. - DENİZLİ