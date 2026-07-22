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"Orda Bir Köy Var Uzakta" şiirinin ilham kaynağı Apçağa ziyaretçilerini ağırlıyor

'Orda Bir Köy Var Uzakta' şiirinin ilham kaynağı Apçağa ziyaretçilerini ağırlıyor
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyü, Ahmet Kutsi Tecer'in ünlü şiirine ilham kaynağı olan tarihi ahşap evleri ve kültür eviyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Şair Ahmet Kutsi Tecer'in "Orda Bir Köy Var Uzakta" şiirine ilham verdiği kabul edilen Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyü, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve "Çağlayan Su" olarak da bilinen Apçağa köyü, restore edilen 200 ila 300 yıllık ahşap evleriyle özgün mimarisini korurken, Doğu Anadolu'nun önemli turizm destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.

Köyde bulunan Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi, şairin ailesi tarafından bağışlanan kişisel eşyalar, kitaplar, belgeler, soy kütüğü ve mektupların yanı sıra yöre halkının bağışladığı geleneksel kıyafetler ve çeşitli etnografik eserleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

2006 yılında temeli atılan ve 2014 yılında hizmete açılan Kültür Evi, Anadolu'daki ilk köy müzesi örneklerinden biri olarak kırsal kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla faaliyet gösteriyor.

Kültür Evi görevlisi, Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi'nin şairin yaşadığı ev olmadığını belirterek, "Kültür Evi, Ahmet Kutsi Tecer'in anısına yaklaşık 10 yıl önce inşa edildi. Burada şairin kullandığı eşyaların yanı sıra köylülerimizin bağışladığı yöresel kıyafetler ve çeşitli kültürel eserler sergileniyor. Ahmet Kutsi Tecer'in öğretmenlik yaptığı dönemde kaleme aldığı 'Orda Bir Köy Var Uzakta' şiirinin Apçağa Köyü'ne ithaf edildiği kabul ediliyor." dedi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi'nin, özellikle kültür turları ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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