Ankara'daki fuhuş operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 mağdur kadın kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, kentte fuhşa aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince oluşturulan "özel soruşturma ekipleri", Çankaya'da gece kulübü olarak faaliyet gösteren işletmeyi takibe aldı.

Ekipler, 2 ay süren takip çalışmalarında mağdur kadınların gece kulübünden çıkartılıp fuhuş için otellere götürüldüğünü tespit etti.

İşletmeye yapılan suçüstü operasyonla telefon ve kamera kayıtlarına el koyan ekipler, aralarında işletmenin sahibi, müdürü ve şef garsonlarının da bulunduğu 16 zanlıyı "fuhşa aracılık" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına aldı.

Operasyon sonucu 20 mağdur kadın da kurtarıldı.