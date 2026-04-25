Anzaklar, 'Şafak Ayini' ile atalarını andı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı.

Her yıl 24-25 Nisan tarihleri aralığında atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin uyku tulumlarıyla katıldığı 'Şafak Ayini'nde tören düzenlendi. Saat 04.40'ta başlayan tören, Yeni Zelanda ve Avustralya Savunma Kuvvetleri temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etti. Ardından Shell Green Mezarlığı'nı anlatan video ile "Şeref" videosu izletildi.

Törende daha sonra Karanga (toplanma çağrısı) yapıldı. Yeni Zelanda ve Avustralya adına konuşmalar gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılan konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak annelerine hitaben yazdığı mektup Türkçe ve İngilizce olarak okundu. Tören, Türkiye ve diğer ülkelerin çelenk sunumuyla sürdü. Borazan çalınmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu; Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda ulusal marşları okundu. Program, son takdis sözleriyle sona erdi.

Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, yabancı ülke temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
