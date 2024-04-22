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Antalyalı Rahime teyze, 81 yıl sonra aynı şiiri tekrar okudu

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Antalya'da yaşayan 88 yaşındaki kadın, 23 Nisan 1944'deki törenlerde okuduğu '23 Nisan' şiirini yeniden okudu. Rahime teyze, şiiri okurken duygulandırdı.

Antalyalı Rahime teyze, 81 yıl sonra aynı şiiri tekrar okudu

ANTALYA - Antalya'da yaşayan 88 yaşındaki kadın, 23 Nisan 1944'deki törenlerde okuduğu "23 Nisan" şiirini yeniden okudu. Rahime teyze, şiiri okurken duygulandırdı.

"Aynı heyecanla şiir okudu"

Antalya'nın Akseki ilçesi Alaçeşme mahallesinde yalnız başına yaşayan 88 yaşındaki 3 çocuk 6 torun sahibi Rahime Uslu, 23 Nisan 1944'deki törenlerde okuduğu Hasan Ali Yücel'in "23 Nisan" şiirini okuyarak geçmişi yaşadı.

"Eski bayramları çok özlüyorum"

Akseki'nin Alaçeşme mahallesinde oturuyorum. Eskiden çocukluğumuzda 23 Nisanı büyük coşkularla kutlardık. Bizlere şekerler dağıtırlardı. Öğretmenlerimizin ellerini öperdik. Köylerde okullar açıktı. Okullar öğrenci doluydu. Tabiki, köyler kalabalıktı. Bizim dönemimizdeki bayramlar yok, onlar kayboldu. O günleri gerçekten çok özlüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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