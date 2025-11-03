Haberler

Antalya Kültür Yolu Festivali Sanatseverlerle Buluşuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, sanatı ve kültürü bir araya getirerek ziyaretçilerine özel sergiler sunuyor. Festivalde, 'Antalya Kelebekleri Özel Kostüm' ve 'Antalya Yerel Kuşlar' sergileri dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergiler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı Antalya'da, kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Festival kapsamında, Antalya Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen "Antalya Kelebekleri Özel Kostüm" sergisi, ziyaretçiler tarafından geziliyor.

Usta öğretici Müzeyyen Cantürk, burada yaptığı konuşmada, sergi için bölgede yaşayan 300'ün üzerinde kelebeğin kanatlarının araştırıldığını söyledi.

İpek üzerine birebir işlenen kanat şekilleri ile koleksiyon oluşturulduğunu anlatan Cantürk, "Antalya, Isparta ve Burdur yörelerindeki tarih, kültür, doğa ve endemik türler araştırıldı, sanatla bütünleşince ortaya farklı eserler çıktı. İpek kumaş üzerine kelebeklerin desenlerinden oluşan işlemeler yapıldı." diye konuştu.

İpek dokuma üzerine boyama ve boncuk işlemeler yapıldığını belirten Cantürk, koleksiyonların yapım aşamasının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü kaydetti.

"Antalya Yerel Kuşlar" sergisi

Festival kapsamında, Antalya Olgunlaşma Enstitüsünde "Antalya Yerel Kuşlar" sergisi de açıldı.

Sergide, Antalya'da yıl boyu görülen yerli kuş türlerini konu alan tablolar yer aldı.

Sanat tasarım bölümü usta öğreticisi Nadya Çimen, yaptığı açıklamada, sergide 5 sanatçının eserinin bulunduğunu söyledi.

Suluboya, minyatür tarama ve tezhip teknikleriyle çalışıldığını anlatan Çimen, "Sergi için kentte yaşayan kuşlarla ilgili araştırma yaptık. Antalya'da yaşayan çok sayıda kuş var. Sürekli yaşayan kuşları sergilemek istedik." ifadesini kullandı.

Festival kapsamındaki sergiler, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Kültür Sanat
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
'Beni takip ediyor sandım' dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı

"Beni takip ediyor sandım" dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.