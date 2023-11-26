Antalya Kitap Fuarı'nda Yağışlı Havaya Rağmen Yoğun İlgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı'nda yağışlı havaya aldırış etmeyen Antalyalılar, kitap fuarına akın etti. Kitapseverler fuarda sevdikleri yazarların söyleşilerini dinleyerek, kitaplarını imzalatma fırsatı buluyor.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 13. Antalya Kitap Fuarı'nın ikinci gününde Antalyalı vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi. İki gündür Antalya'da etkili olan yağışlı havaya rağmen kitapseverler Antalya Kitap Fuarı'na akın etti. Kitap fuarında sevdikleri yazarları görmek, kitaplarını imzalatmak isteyen vatandaşlar yağışlı havaya aldırış etmeden fuarı ziyaret ediyor.

ANTALYA'YA YAZAR AKINI

13. Antalya Kitap Fuarı'nın ikinci gününde yayımladığı biyografik eserleri ve romanlarıyla ünlü Ayşe Kulin, yazarlar Mete Yarar, Feyza Altun, İrfan Değirmenci, Sibel Uzun, Recai Çakır, Ahmet Hür, Ahmet Telli, Burcu Bahar, Tunç Balaban gibi birbirinden ünlü yazarlar okurlarıyla buluştu. Yazarlar söyleşilerinde okurlarının sorularını yanıtlayarak, kitaplarını imzaladı. Fuarda ayrıca Erkan Kolbaşı, Prof. Dr. Barış Doster, Murat Dağdeviren, Abdullah Kök, Oğuzhan Karaburgu da sevenleriyle bir araya geldi.

BAŞKAN BÖCEK'TEN YAZARLARA TEŞEKKÜR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kendi kaleme aldığı 'Ben Bu Şehre Aşığım' ve 'İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet' kitaplarını imzaladı. Başkan Muhittin Böcek, fuarı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sorumlu gölge kabine üyesi Baran Bozoğlu'na 'İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet' kitabını imzalayarak hediye etti. Fuar da genç yazarlardan Mehmet Buğra Yüksek, Başkan Muhittin Böcek ile bir araya gelerek 'Ödipal Mühendis' adlı kitabını hediye etti. Başkan Muhittin Böcek, 13. Antalya Kitap Fuarı'na katılan yazarların stantlarını ziyaret ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

FUAR ÇOK KEYİFLİ GEÇİYOR

13. Antalya Kitap Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuar süresince 263 yazar ve 204 yayınevinin okurlar ile buluşacağını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, "Fuarın ikinci günündeyiz. Çok keyifli geçiyor. Fuarımız biraz yağmur bereketiyle geldi. Yağışa rağmen vatandaşlarımız fuara yoğun ilgi gösteriyor. Fuar alanını gezdiğimizde birçok yazarımıza kitaplarını imzalatmak isteyen vatandaşlarımızın uzun kuyruklar oluşturduğunu gördük. Antalya Kitap Fuarına katılan, ziyaret eden emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.