Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 90. Yıldönümünde Konser Verecek
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 90. kuruluş yılı dolayısıyla 14 Kasım'da konser düzenleyecek. Dünyaca ünlü piyanist Alexei Volodin'in solist olarak yer alacağı konser, Ender Sakpınar şefliğinde gerçekleştirilecek.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. kuruluş yılı dolayısıyla konser verecek.
ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 14 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenecek.
Türkiye'nin önemli şeflerinden Ender Sakpınar'ın orkestrayı yöneteceği konserde, solist olarak dünyaca ünlü Rus piyanist Alexei Volodin sahne alacak.
Programda, Rus romantizminin başyapıtlarından Sergey Rahmaninov'un 2. Piyano Konçertosu ile halk müziğinden ilham alan temalarıyla Antonin Dvorak'ın Slav danslarından seçmeler seslendirilecek.
Biletler, AKM gişesi ve internet üzerinden temin edilebilecek.