Haberler

Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor

Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde görünümündeki değişimle gündeme gelen Bengü, estetik konusunun sürekli konuşulmasına tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, “Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor artık” sözleriyle dikkat çekti.

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Bengü, son günlerde hakkında yapılan estetik yorumlarına açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı, görünümü üzerinden yapılan değerlendirmelerin kendisini rahatsız ettiğini belirterek konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yıllardır müzik kariyeriyle adından söz ettiren Bengü, yüzündeki değişimle ilgili ortaya atılan yorumlara karşı sessiz kalmadı. Estetik yaptırdığı yönündeki iddialara yanıt veren sanatçı, herhangi bir işlem olmadığını söyledi.

Bengü, “Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor artık. Dolgu zamanında yaptırdım ama son 3 senedir bir şey yapmıyorum” ifadelerini kullandı.

“YİNE VIR VIR AYNI MUHABBET”

Açıklamalarının ardından Instagram hesabından hikâye paylaşan Bengü, estetik gündemini bu kez mizahi bir dille değerlendirdi. Ünlü şarkıcı, “Ay çok sıkıldım şu estetik muhabbetinden artık...Yine vır vır aynı muhabbete gelmişim. Yetti artık vallahi. Başka konu mu yok canım kendim?” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gururla anlattı: Teşekkür telefonları geldi
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kadın konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

Cuma çıkışında kavga! Vekil tekme attı, arbede çıktı
Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu

Evine kamera taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın