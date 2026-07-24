Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Bengü, son günlerde hakkında yapılan estetik yorumlarına açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı, görünümü üzerinden yapılan değerlendirmelerin kendisini rahatsız ettiğini belirterek konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yıllardır müzik kariyeriyle adından söz ettiren Bengü, yüzündeki değişimle ilgili ortaya atılan yorumlara karşı sessiz kalmadı. Estetik yaptırdığı yönündeki iddialara yanıt veren sanatçı, herhangi bir işlem olmadığını söyledi.

Bengü, “Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor artık. Dolgu zamanında yaptırdım ama son 3 senedir bir şey yapmıyorum” ifadelerini kullandı.

“YİNE VIR VIR AYNI MUHABBET”

Açıklamalarının ardından Instagram hesabından hikâye paylaşan Bengü, estetik gündemini bu kez mizahi bir dille değerlendirdi. Ünlü şarkıcı, “Ay çok sıkıldım şu estetik muhabbetinden artık...Yine vır vır aynı muhabbete gelmişim. Yetti artık vallahi. Başka konu mu yok canım kendim?” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com