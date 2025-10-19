Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Yevgeni Onegin' ile Kapalı Gişe Prömiyer Yaptı

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2025-2026 sanat sezonunun ilk prömiyerini, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin başyapıtı "Yevgeni Onegin" operası ile kapalı gişe gerçekleştirdi.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Aleksandr Puşkin'in aynı adlı ölümsüz şiirsel romanından esinlenen Pyotr İlyiç Çaykovski'nin romantik başyapıtı "Yevgeni Onegin" operası, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 2 perdeli konser formatında prömiyer yaptı.

Çaykovski'nin 19. yüzyıl Rusya'sındaki aşk, pişmanlık ve kader temalarını içten bir müzikal dille anlattığı eserin müzikleri, Antalya DOB Orkestrası tarafından Orkestra Şefi Lorenzo Castriota yönetiminde seslendirildi. Antalya DOB Korosu'nu Koro Şefi Mahir Seyrek hazırlarken, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

Prömiyer biletlerinin hızla tükendiği kapalı gişe sahnelenen eser, ikinci temsilini 21 Ekim saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirecek.

Öte yandan Antalya DOB, 21 Ekim'de temsilden hemen önce düzenleyeceği "Fuaye Sohbetleri" ile sanatseverleri sahne öncesi özel bir söyleşiye davet etti. Orkestra sanatçısı Ezgi Bağlan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte, sürpriz konuklar müzikal sürece dair deneyimlerini paylaşacak.