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Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Venera Ensemble' Konseri

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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 'Venera Ensemble' konserini sanatseverlerle buluşturdu. Konserde soprano Bilge Yılmaz, mezzo soprano Gülçin Gültekin ve Medine Tuganova sahne aldı. Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, flüt, klarinet ve arp gibi enstrümanlarla birlikte Anadolu türküleri ve klasik eserler seslendirildi. Bale sanatçıları da danslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, adını Göbeklitepe'den Eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan Uzak Doğu'ya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin olmuş Venüs gezegeninden alan "Venera Ensemble" konserinde, soprano Bilge Yılmaz, mezzo soprano Gülçin Gültekin ve Medine Tuganova sahne aldı.

Batıda klasikleşmiş ve yüzyıllardır yüreklere dokunan eserlerle Anadolu'nun eşsiz türkülerinin seslendirildiği konserde, keman sanatçıları Nigina Skovdahl, Elvan Şekercioğlu, İlkay Candan, Angela Bivol, Nazlı Ezgi Zirek ve Eda Berkin, viyola Selcan Noyan, Selen Keser ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Pınar İnan, viyolonsel sanatçıları Veronika Yeliz Efe ve Pelin Baysal Ateşok, kontrabas sanatçısı Pelin Atay, flüt sanatçısı Dilan Oğuz, klarinet sanatçısı Nilay Canca ve arp sanatçısı Senem Çine, davetlilere güzel an yaşattı.

Bale sanatçıları Müge Öğüt ve Tolga Burçak da danslarıyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Katılımcılar, konser sonrası sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Bilge Yılmaz Antalya Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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