Antalya Devlet Opera ve Balesi Kanlı Nigar Müzikalini Sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini son kez sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre müzikal, Cem İdiz'in besteleriyle 5 Mart Salı akşamı saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye konuldu.

Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem'in yöneteceği eserde, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Başkemancılığı Özlem Deniz'in üstlendiği eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perdelik eserde "Kanlı Nigar"ı Semiha Derya Boran, "Hamdi"yi Fatih Şanal, "Haydar"ı Toygarhan Atuner, "Şetaret"i Zişan Damcıoğlu, "Letafet"i Arzu Yaman, "Hüsrev"i Enis Ok, "Rumelili"yi Ercan Uğur, "Laz"ı Ferdi Uslu, "Acem"i Baturalp Bilgili, "Ülfet"i Deniz Ünal, "Nefaset"i Gülçin Gültekin, "Mahallenin Meraklısı"nı Ceren Aytekin, "Naci"yi Mustafa Özşamlı ve "İhtiyar" rolünü ise Emre Aytekin canlandıracak.

Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.