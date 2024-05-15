Üye Girişi
Haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Giselle' balesini sahneledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi, romantik bale türünün önemli eserlerinden biri olan 'Giselle' balesini sezonun son kez sanatseverlerle buluşturdu. Eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe sahnelendi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Giselle" balesini bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantik bale türünün önemli eserlerinden biri kabul edilen "Giselle", Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe sahnelendi.

Sezona veda eden temsil, Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuldu. Kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesinin anlatıldığı balede, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıldı.

Eserde, hem köy hayatının doğallığını hem de mistik dünyanın bilinmezliğini seyircilere aktarmaktaki en önemli etkenlerden olan sahne üstü tasarımlardan dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostümü Nursun Ünlü, ışık tasarımı ise Mustafa Eski üstlendi.

Orkestra sanatçılarını orkestra şefi Pavel Petrenko yönetirken, eserin başkemancısı Sibel Aydın oldu.

Aşk, ihanet ve bağışlama temalarının işlendiği balede, "Giselle"i Rina Murata, "Albrecht"i Mehmet Batur Büklü, "Hilarion"u Burak Özbek, "Myrtha"yı Milina Fidan Özbek, "Köy Pas de Deux"i ise Haruna Takeda ve Kaname Noi canlandırdı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Sanat Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

 Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

 Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title