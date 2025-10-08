Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Don Kişot' Balesi ile Yeni Sezonu Açıyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi, yeni sanat sezonunu Miguel de Cervantes'in dünya edebiyatına kazandırdığı ölümsüz eserden esinlenen "Don Kişot" balesiyle açacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, rüyalarla gerçeğin birbirine karıştığı, hayal gücünün dansa dönüştüğü, bir şövalyenin hikayesi "Don Kişot" balesi 9 Ekim Perşembe akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Müzikleri Ludwig Minkus tarafından bestelenen, orijinal koreografisi Marius Petipa'ya ait olan eser, Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuyor. Dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzası taşıyor.

Renkli karakterleri, neşeli dansları ve romantik öyküsüyle "Don Kişot", sanatseverleri klasik balenin büyülü dünyasına çağırıyor.

Hayal gücüyle gerçeklik arasındaki sınırları zorlayan Don Kişot, okuduğu şövalye hikayelerinden etkilenerek kendi kahramanlık yolculuğuna çıkar. Yanında sadık yardımcısı Sancho Panza ile idealindeki aşkı (hayalindeki Dulcinea'yı) aramaya koyulur. Bu yolculuk sırasında karşılaştığı Kitri ve Basilio'nun aşk hikayesiyle kesişen kaderi, hem komik hem de dokunaklı anlara sahne olur. Gerçek dünyadan kopan Don Kişot'un rüya dolu dünyası, dansla anlatılan bir masala dönüşür.

Eserin başrollerinde, Don Kişot rolünde Cenk T. Şahinalp, Sancho Panza rolünde İ. Boğaç Özbakır, Kitri rolünde dönüşümlü olarak Rina Murata, Basilio rolünde ise Ryuhei Ito, Gamache rolünde Evren İskender, Lorenzo rolünde Umut Çaltekini, Mercedes rolünde Sayaka Matsushita, Espada rolünde Yağızhan Danış görev alacak.

Eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, 11-23 ve 25 Ekim tarihlerinde de sahnelenecek.