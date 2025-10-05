Haberler

Antalya'da Yörük Şenliği Coşkusu

Antalya'da Yörük Şenliği Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Yörük Şenliği'nde halk oyunları gösterileri ve yöresel müzikler eşliğinde çeşitli yarışmalar yapıldı. 'En gösterişli pala bıyık' ve 'Domates yeme' yarışmaları renkli anlara sahne oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen Yörük Şenliği'nde, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Kınık Mahallesi'ndeki şenlik kapsamında halk oyunları gösterileri ile yöresel müzikler dinletisi sunuldu.

Kınık Mahallesi meydanında gerçekleştirilen şenlikte sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar gün boyu sürdü. Halk oyunları gösterileri düzenlendi, yöresel müzikler çalındı.

Festival kapsamında "En gösterişli pala bıyık" ile "Domates yeme" yarışmaları düzenlendi. İki yarışma da renkli görüntülere sahne oldu.

Jüri kararıyla en gösterişli pala bıyık ödülünü kazanan Bahri Kebapçı, bıyıklarına 20 yıldır titizlikle baktığını belirtti.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Kültür Sanat
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan sert tepki: Hakemi bu gece çok konuşun

Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki: Hakemi bu gece...
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.