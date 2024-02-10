Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Ustalara Saygı Konseri

Güncelleme:

Antalya'da düzenlenen 'Ustalara Saygı' konserinde Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Ayten Alpman ve Neşet Ertaş'ın unutulmaz şarkıları seslendirildi. Konserde Türk bayrakları sallayan izleyiciler, usta sanatçıların eserlerine eşlik etti.

Antalya'da, Türk müziğinin unutulmaz isimleri Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Ayten Alpman ve Neşet Ertaş'ı anmak için "Ustalara Saygı" konseri düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda verilen konserde, orkestrayı şef Umut Özdiken yönetti.

Düzenlemelerini Hasan Özer Özbay ve İsmail Tepe'nin yaptığı konserde, Türk müziğinde hafızalara kazınan isimlerin şarkılarını, Ümit Burak Tekinay ve Elif Eda Saraçlar seslendirdi.

Salonu dolduranlar, Türk bayrakları sallayarak usta sanatçıların eserlerine eşlik etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Barış Manço Cem Karaca Antalya Sanat Kültür Antalya Etkinlik Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title