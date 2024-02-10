Antalya'da Ustalara Saygı Konseri

Antalya'da, Türk müziğinin unutulmaz isimleri Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Ayten Alpman ve Neşet Ertaş'ı anmak için "Ustalara Saygı" konseri düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda verilen konserde, orkestrayı şef Umut Özdiken yönetti.

Düzenlemelerini Hasan Özer Özbay ve İsmail Tepe'nin yaptığı konserde, Türk müziğinde hafızalara kazınan isimlerin şarkılarını, Ümit Burak Tekinay ve Elif Eda Saraçlar seslendirdi.

Salonu dolduranlar, Türk bayrakları sallayarak usta sanatçıların eserlerine eşlik etti.