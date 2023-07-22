Antalya'da Ukraynalı Yetim Çocuklara Festival ve Konser Düzenlendi

Antalya Düşünce Platformu tarafından organize edilen festival ve konser programı kapsamında, Rusya ve Ukrayna savaşında anne ve babalarını kaybeden Ukraynalı 40 yetim çocuk misafir edildi. Programda Ukraynalı müzik grubu Freedom Jazz sahne aldı ve çocuklar keyifli anlar yaşadı. ADP Başkanı Halil Güvenbaş, misafir çocuklarla anlamlı bağlar kurulduğunu ve dostluk köprüsü oluşturulduğunu belirtti.

Antalya'da misafir edilen Ukraynalı yetim çocuklara yönelik festival ve konser programı düzenlendi.

Antalya Düşünce Platformu (ADP) tarafından organize edilen program, Atatürk Kültür Merkezi açık alanında yapıldı.

Programa, ADP üyelerinin girişimleri ve Antalya Valiliğinin destekleriyle bir haftalığına kentte misafir edilen, Rusya ve Ukrayna savaşında anne ve babalarını kaybeden Ukraynalı 40 yetim çocuk ve kentte yaşayan Ukraynalılar katıldı.

Aden World Family Fun Fest çatısı altında çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği gecede, Ukraynalı müzik grubu Freedom Jazz sahne aldı.

Ukraynalı çocukların keyifli anlar yaşadığı konserde, Freedom Jazz grubu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserin ardından konuşan ADP Başkanı Halil Güvenbaş, Ukraynalı çocukların bir haftadır kentte misafir edildiğini söyledi.

Güvenbaş, çocukların kentte keyifli vakit geçirmesi için çeşitli programlar düzenlediklerini belirterek, "Misafir ettiğimiz çocuklara güzel bir veda gecesi düzenlemek istedik. Kendileriyle bir hafta boyunca anlamlı bağlar kurduk, artık onlar da bizim birer evladımız oldular. Ukrayna'dan ve ülkemizden bizlere destek veren devlet yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Bu bir dostluk köprüsüdür. Antalya halkı adına iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.