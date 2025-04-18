Antalya'da Tarihi Eserlerin Restorasyonu: 'Giyimli Kadın' Heykeli Sergiye Hazırlanıyor

ZEHRA TEKECİ ESER - Kazı ekiplerince bulunan tarihi eserler, restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarında uzmanlarca adeta cerrah titizliğinde yapılan çalışmalarla sergilenmeye hazır hale geliyor.

Kazı çalışmalarıyla yüzlerce yıl sonra yeniden gün ışığına çıkan eserlerin müzelerde sergilenmesi süreci, ardında büyük bir ekip çalışması barındırıyor.

Bulundukları alanda ilk tasnif, fotoğraflama ve raporlama çalışmaları yapılan eserler, ardından bağlı bulunulan müzeye teslim ediliyor.

Eserler, buradaki uzmanların incelemelerinin ardından Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı yetkililerince teslim alınıyor.

Niteliği, dönemi, yapı malzemesi ve ne tür bir işleme tabi tutulması gerektiği belirlenen eserler, uzman ekipler tarafından kimi zaman sadece temizleniyor. Parçalı eserler ise uzun uğraşlar sonucu uygun malzemelerle birleştiriliyor.

Eksik parçaların olması gibi zorunlu durumlarda, bütünlüğün sağlanması için bilimsel kabul görmüş yöntem ve malzemelerle restorasyon ve konservasyon işlemi yapılıyor.

Kimi zaman fırça, ufak pamuk parçalarıyla, kimi zaman da sond, pens ve neşter gibi cerrahi el aletleriyle çalışan uzmanlar, bazı eserlerin ufak detayları için saatlerce mesai yapıyor.

"Giyimli Kadın" heykelinin restorasyon süreci görüntülendi

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yürütülen kazılarda bulunan "Giyimli Kadın" heykelinin Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince sergiye hazırlandığı sürecin tüm aşamaları, AA ekibince görüntülendi.

Yüzlerce yıl toprak altında kalan eserin kaba temizliğini yaparak çalışmalarına başlayan ekipler, daha sonra genel yapısı ve kırık bölümlerinde ölçüm yaptı.

Eserin restorasyonu için gerekli malzemeyi hazırlayan uzmanlar, ilk etapta heykeli ayakta tutan ve kaidesiyle bağlantısını sağlayan kısmın onarımını gerçekleştirdi. Daha sonra gövdesinden ayrı olarak bulunan heykelin başı üzerinde çalışma yapıldı. Başı ve diğer parçaları uygun tekniklerle birleştirilen heykel ayağa kaldırıldı.

Detaylı şekilde temizlenen heykel, ilerleyen dönemde yapılacak planlama dahilinde sergilenmek üzere koruma önlemleri alınarak Antalya Müzesi deposuna kaldırıldı.

"Gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyorlar"

Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Harun Güllü, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren biri araştırma merkezi olmak üzere 13 bölge laboratuvarından biri olduklarını söyledi.

Uzmanların tarihi eserlerin zarar gören bölümleri üzerinde öncelikle analiz yaptıklarını belirten Güllü, "Uzmanlarımız daha sonra doğru yöntemleri belirleyerek, en uygun şekilde, bilimsel kriterlerle tıpkı bir cerrah titizliğinde eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor." dedi.

Harun Güllü, bu yıl içerisinde Perge Antik Kenti'nde bulunan "Giyimli Kadın" heykelinin de bu çalışmalar içerisinde yer aldığını dile getirdi.

Heykelin 8 parça halinde gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Güllü, "Heykelin öncelikle analiz işlemleri ve provaları yapıldı. Ardından bilimsel kriterlere ve aslına uygun şekilde bütün iş, işlemleri tamamlandı." diye konuştu.

Güllü, süreç boyunca uzmanların özenle çalıştığını vurgulayarak, "Eserler laboratuvarımıza geldiği andan sergiye çıktığı ana kadar uzman ekiplerimiz, en ince ayrıntısına kadar çok büyük bir titizlikle çalışıyor. Bu iş arkasında büyük bir ekip, ciddi bir uzmanlık ve emek barındırıyor." ifadelerini kullandı.