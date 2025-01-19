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Antalya'da Mantar Avı Etkinliği Düzenlendi
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde mantar meraklıları, uzman Ömer Üngör önderliğinde buldukları mantarları topladı ve inceleme fırsatı buldu. Etkinlikte yenilebilir mantarlar hakkında bilgi verildi ve zehirli türler konusunda uyarılar yapıldı.

Antalya'da bir araya gelen yaklaşık 20 mantar meraklısı, bölgede yetişen türleri mantar uzmanı Ömer Üngör'ün önderliğinde topladı.

Döşemealtı ilçesinin Düzlerçamı mevkisinde buluşan gruba, etkinlik öncesinde Üngör tarafından mantarlar hakkında genel bilgi verildi. Daha sonra katılımcılar, Üngör'ün gözetiminde buldukları mantarları inceleyip topladı.

Yaklaşık 3 saat süren etkinliğin sonunda toplanan mantarları tek tek inceleyen Üngör, mantarların türü, yetiştiği alanlar ve yenilebilir olup olmadığı konularında bilgi aktardı.

Yenilebilir mantarların nasıl pişirileceğini de katılımcılara anlatan Üngör, zehirli türlerin yol açabileceği tehlikeler konusunda uyarılarda bulundu.

Etkinlik sonunda grup üyeleri, Üngör tarafından pişirilen mantarların tadına baktı.

Ömer Üngör, AA muhabirine, "Fungi Turkey" isimli mantar akademisinin kurucusu olduğunu ve çeşitli organizasyonlarla Türkiye'deki mantar türlerini tanımayı ve tanıtmayı amaçladığını söyledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenledikleri mantar toplama etkinlikleriyle bilinçli mantar nasıl toplanır, hangi mantar türleri nerede bulunur, hangisi yenilebilir gibi konularda bilgi aktardıklarını kaydeden Üngör, Antalya'daki etkinliğin de bu kapsamda yapıldığını belirtti.

Bölgede çok sayıda zehirli mantar türü bulunduğuna dikkati çeken Üngör, "Etkinliklerde yenilebilir türlerin nasıl pişirilmesi gerektiği konusunda da bilgilerimizi paylaşıyoruz." dedi.

Türkiye'de genelde kuzey kesimlerdeki illerin mantar popülasyonu yönünden daha zengin olduğunu ifade eden Üngör, Ege ve Akdeniz'de mantarın yoğun olmadığını kaydetti.

Üngör, bu durumun tehlikeyi azaltmadığını, zehirli türleri tanımanın, mantar meraklıları için hayat kurtarıcı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Kültür Sanat
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