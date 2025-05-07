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Antalya'da Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Antalya'da Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı
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Antalya'da düzenlenen Hıdırellez şenliği, baharın gelişini kutlamak amacıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Antalyalılar, danslar, konserler ve çeşitli etkinliklerle dolu bir gün geçirdi.

BAHARIN müjdecisi ve umudu simgeleyen Hıdırellez, Antalya'da büyük coşku ile kutlandı. Antalyalılar, baharın gelişini dilekler, çocuk oyunları, dans gösterileri, konserler ve Hıdırellez ritüelleri ile karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı, bolluğun, umudun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez'i Karaalioğlu Parkı'nda düzenlediği şenlik programıyla kutladı. Yediden yetmişe şenlik alanını dolduran Antalyalılar, şarkılar ve danslar eşliğinde doyasıya eğlendi.

BAHAR COŞKUSU YAŞANDI

Şenlik programı Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası konseri ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Dans Topluluğunun Roman dans gösterileriyle başladı. Sahne etkinliklerinin yanında vatandaşlar Hıdırellez masalı, masal atölyesi, sanat çalışmaları, dans gösterileri ile keyifli zaman geçirdi. Şenlikte çocuklar ve aileleri için düzenlenen çuval yarışı ve halat çekme etkinliklerinde de renkli anlar yaşandı. Kadın kooperatiflerinin yer aldığı gıda, el sanatları hediyelik eşya stantlarına vatandaşlar ilgi gösterdi. Atölye ve sivil toplum kuruluşlarının çeşitli stantlarının da yer aldığı şenlik alanında vatandaşlar, özel olarak hazırlanan dilek ağacına dileklerini astı. Şenliğin finalinde ise vatandaşlar Antalya'nın sevilen sanatçılarından Erdinç Karadeniz'in eğlenceli şarkılarına eşlik ederek baharı karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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