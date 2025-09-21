Antalya'da Gönüllüler Görme Engelliler İçin Kitap Seslendiriyor

ANTALYA'da Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde 15'e yakın gönüllü, görme engelliler için roman, ders kitabı ve hikaye seslendiriyor. Gönüllü okuyucu Aysun Yünler (63), seslendirdikleri kitaplara Türkiye'nin her yerinden görme engelli bireylerin erişebileceğini belirterek, "Beni hiç görmemiş birinin sesimden tanıması büyük mutluluk" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi, görme engelli bireyler için gönüllü okuyucuların seslendirdiği kitapları tüm Türkiye'de erişime sunuyor. Kütüphane bünyesinde 15'e yakın gönüllü, ders kitabından romana yüzlerce eseri seslendirerek, Milli Kütüphane havuzuna kazandırıyor.

15 YILDIR GÖNÜLLÜ SESLENDİRME YAPIYOR

Kütüphanenin gönüllü okuyucularından Aysun Yünler, yaklaşık 15 yıldır görme engelli bireyler için kitap seslendirmesi yaptığını belirtti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Yünler, emeklilik sonrası bir arkadaşının davetiyle gönüllü ekibe katıldığını anlattı. Yünler, "Benden deneme kaydı aldılar, beğenildi ve 'devam edebilirsiniz' dediler. O günden beri haftada bir iki günümü burada geçiriyorum. Çocuklar için ders kitapları, romanlar, şiirler, aklınıza ne gelirse seslendiriyoruz. Bu kitaplar artık sadece Antalya'daki değil, tüm Türkiye'deki görme engellilere ulaşabiliyor" diye konuştu.

'SESİMDEN TANIYORLAR'

Kitap seslendirmesinin kendisine büyük manevi tatmin sağladığını ifade eden Yünler, "Görme engelli bir arkadaşla ilk kez karşılaştığımızda beni sesimden tanıyor. Beni hiç görmemiş birinin sesimden tanıması büyük mutluluk. 'Aysun Hanım siz misiniz?' diye sesleniyor. Bu çok doyurucu bir his. Gönüllülük beklentisiz bir şeydir, bu iş prim toplamak için yapılmaz. Gönlünüz olacak, zaman ayıracaksınız" dedi.

'DİKSİYON VE ZAMAN ŞART'

Gönüllü okuyuculuk için en önemli şartların iyi bir diksiyon ve zaman ayırabilme olduğunu vurgulayan Yünler, "Bir kitabın seslendirilmesi aylar sürebiliyor. 200-250 sayfalık bir kitap için 15-20 oturum kaydı gerekiyor. Çalışanlar için zor olabiliyor ama emekliler için çok uygun bir gönüllülük faaliyeti" ifadelerini kullandı.

ROMAN VE ÇOCUK KİTAPLARINA İLGİ ARTIYOR

Son yıllarda özellikle roman ve hikaye seslendirmelerine ağırlık verdiklerini belirten Yünler, "Ders kitaplarını artık daha profesyonel seslerle hazırlanan devlet kayıtları karşılıyor. Biz ise roman, hikaye ve çocuk kitaplarına odaklanıyoruz. Çocuk kitaplarını seslendirmek çok zor, çünkü onların ilgisini canlı tutacak bir ses tonuna ihtiyacınız oluyor" diye konuştu.

'BÜYÜYEREK DEVAM ETMELİ'

Seslendirdikleri kitapların ücretsiz erişime sunulmasının önemine dikkati çeken Yünler, "Özel platformlarda ücretli sesli kitaplar var. Bizim seslendirdiğimiz kitapların devlet tarafından bir havuzda biriktirilip görme engellilere ücretsiz ulaştırılması çok değerli. Bu sistemin büyüyerek devam etmesini diliyorum" dedi.