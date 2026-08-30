Haberler

Korkuteli'de 35. Altın Kiraz Güreşleri Coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Korkuteli'nde 35. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri yapıldı. Ağalık ihalesini Sabri Gülel kazandı. 'Gelenekten Geleceğe' projesiyle güreşler turizmle buluşturuldu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 35'incisi düzenlenen "Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri" ve "Şehzade Korkut Şenlikleri" gerçekleştirildi.

İlçede 26 Ağustos'ta başlayan organizasyon kapsamında bugün pehlivanlar er meydanında buluşarak, kıyasıya mücadele etti.

Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşlerine vatandaşların yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist de ilgiyle izledi.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen ağalık ihalesini kazanan Sabri Gülel, yeniden güreş ağalığını almaya hak kazandı.

Gülel, buradaki konuşmasında, yalnızca yağlı güreş organizasyonunun devamlılığı açısından değil, bu yıl hayata geçirilen "Gelenekten Geleceğe" projesi açısından da güreşlerin önemli olduğunu söyledi.

Yağlı güreşi turizmle buluşturmayı ve Korkuteli'nin kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını belirten Gülel, "Proje kapsamında bu yıl pilot çalışmalar gerçekleştirildi. İlçeye getirilen turist kafileleri Korkuteli'ni ziyaret ederken, Yağlı Güreş Müzesi de projenin önemli duraklarından biri oldu." dedi.

Projeyle ilgili hem ziyaretçilerden hem de bölgedeki paydaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Gülel, çalışmanın ileriki yıllarda da geliştirilerek devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Acun'dan Fener'e transfer çalımı
Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar

25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar
Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü

Sokak ortasında dayak yedi, hıncını alamayınca tüfekle katletti
Kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit eleştiriler üzerine fena patladı: Bizi rahat bırakın

Kardeşinin düğününe katılmamıştı: Eleştirilince fena patladı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Al Musrati

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı: Yıldız isme güle güle dedi
Mehdi Zana son yolculuğuna uğurlandı, Leyla Zana çiçeklerle veda etti

Son veda: 51 yıllık eşini çiçeklerle uğurladı
Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama