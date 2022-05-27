Antalya'da 10. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi başladı - Haberler

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından düzenlenen 10. EKMUD Bilimsel Kongresi, Antalya başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen kongreye yurt içinden ve dışından bine yakın enfeksiyon hastalıkları uzmanları, klinik mikrobiyoloji uzmanları, asistanları ve hocaları katılıyor.

Dernek Başkanı Prof.Dr. İrfan Şencan, 10. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi'nde, AA muhabirine kongrenin son iki yıldır salgın nedeniyle yüz yüze yapılamadığını, enfeksiyon hastalıklarında bilgi güncellenmesinin önemli olduğunu anlattı.

Tıpta çok hızlı değişim gerçekleştiğini belirten Şencan, kongrenin bilgilerin güncellenmesi ve tecrübe paylaşımı açısından iyi bir fırsat olduğunu aktardı.

Kongredeki konulara değinen Şencan, "Yoğun olarak gündemimizi işgal eden Kovid-19 salgınını konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü salgın sürecinde öğrendiklerimiz var. Kovid-19'un arkasından birleştirdiğimiz ve netleştirdiğimiz veriler var. Bunun yanında zatürre, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, yine son günlerin en önemli konularından maymun çiçeği hastalığını, yaz döneminde bizi bekleyen besin zehirlenmesi nedeniyle ishal salgınlarını, yakın temasla bulaşan diğer enfeksiyon hastalıklarını, hepatit ve HİV hastalıkları, çocuk ve yetişkin aşılarını ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Aşılar insanların sağlıklı kalmasında önemli

Derneğin Genel Sekreteri Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan da hastalıkların oluşmadan önlenmesine vurgu yaptı.

Hastalıkların önlenmesinde en etkili yollardan birinin aşı olduğuna dikkati çeken Taşbakan, "Her 10 yılda tetanos ve difteri aşısı yaptırılması konusunda herkesi uyarıyoruz. Herkesin hepatit B ve A aşısını olmasında fayda var. En azından antipatik durumunu değerlendirip risk var ise bir an önce aşılanmak gerekli. Kış ayları başlamadan grip aşımızı olmamız lazım. Pnömokok aşısı özellikle risk gruplarında çok önem verdiğimiz aşılardan bir tanesi. Akciğer, KOAH, astım, kronik kalp, diyabet hastalığı olanlar, nakil hastalarının pnömokok aşısına ihtiyaç olan gruplardır. 65 yaş üzerindekiler de pnömokok aşısını ihmal etmemesi gerekir.. Herkesin aşıya ihtiyacı var." diye konuştu.

Yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin ise hastanede yayılan enfeksiyonlarına değinerek, bunun yatan hastalar için çok ciddi bir problem olduğunu aktardı.

Hastanelerde bunu önlemek için çalışmalarda bulunan bir tıp dalı olduklarına işaret eden Yetkin, özellikle yoğun bakımda yatan hastalarda gelişen solunum cihazına bağlı pnömoniler idrar yolu, kan dolaşım enfeksiyonlarının hastalar için ölümcül sonuçlara yol açabildiğini anlattı.

Yetkin, yatan hastalarla ilgilenen sağlık personelinin hastalara dokunmadan önce ve sonra ellerini yıkamalarının çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bu uygulamayla hastane enfeksiyonlarını yüzde 35 azaltmak mümkün. Bu konuda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Yaptığınız ameliyatlar çok önemli ama lütfen hastanızı enfeksiyondan kaybetmeyin." dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Yasemin Çağ da "Ülkemizde önemli ölçüde HİV ile yaşayan birey mevcut. Biz erkenden tespit eder ve tedavisine başlarsak bu hastalıkla yaşayan bireyler tamamen normal şekilde hayatlarını devam ettirebilir." ifadelerini kullandı.