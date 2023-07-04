Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'ndan 10 yaşındaki Aylina Raat, uluslararası piyano yarışmasında ödül aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda eğitim alan 10 yaşındaki Aylina Raat, Mozart Akademi 8. Uluslararası Piyano Yarışması'nda 'En İyi Performans' ödülü aldı. Aylina, yarışmada 9-11 yaş kategorisinde ilk 10 öğrenci arasına girdi ve jüri tarafından En İyi Performans Başarı Ödülü'ne layık görüldü.