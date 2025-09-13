Antalya Arkeoloji Müzesi'ne Yeni ve Büyütülmüş Müze Geliyor

YENİ MÜZE 2 KATINA ÇIKIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze, mevcut yapının yaklaşık 2 katı büyüklüğe ulaşacak. Kapalı alan 19 bin 500 metrekareye, açık alan ise 22 bin 677 metrekareye çıkarılacak. Sergi salonlarında yüzde 160'ın üzerinde artış sağlanarak depolarda bekleyen eserler de ziyaretçilerle buluşturulacak. Depolama kapasitesi de 3 katına çıkarılarak koleksiyonların modern ve güvenli koşullarda korunması sağlanacak.