Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' Filmi Gösterildi

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' filmi izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Sunay Terzioğlu'nun yaptığı, oyuncu kadrosunda Ezgi Yaren Karademir, Ushan Çakır, Baran Can Eraslan, Hasibe Eren, Şilan Düzdaban ve Nizam Namidar'ın yer aldığı filmin gösterimine izleyiciler de yoğun ilgi gösterdi. Yurt dışına gitmeye çalışan mültecilerin yaşadığı bot kazasından kurtulan 3 kişinin hikayesini ele alan filmin ardından düzenlenen söyleşide film ekibi izleyicilerle buluştu.

'BU FİLM BENİM İLK UZUN METRAJLI FİLMİM'

Yönetmen Sunay Terzioğlu, "Bu film benim ilk uzun metrajlı filmim. 1992 yılında Bulgaristan'dan ailemle birlikte göç ettim. 9 yaşındaydım ve 5 yıl burada kaçak yaşadık. O yüzden bildiğim konular ve mekanlardı. Bu filmi çekerken karakterlerime doğru rehberlik ettiğime inanıyorum. Filmin en başından beri bu gerçeklikten yana olduk. Bu film tek lensle çekildi. Biz belli bir mesafeden bakmak istedik. Her an kayda hazırdık, bazı bölümler denk geldi. Çekimleri çok zorlu koşullarda gerçekleştirdik. Göçmenlerin yaşadığı evde çektik. 2 odalı bir yerdi hatta yan odada Somalili bir aile vardı. Biz çekimlere devam ederken, onlar normal hayatlarına devam ediyordu" dedi.

'GÖREVİMİZ YAŞAMAK DEĞİL AKTARMAK'

Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Ushan Çakır ise "Karşınıza bazı roller çıkıyor ve siz de olabildiğiniz kadar bunu yaşamaya ve hissetmeye çalışıyorsunuz. Ben bir oyuncunun görevinin kamera karşısında bir yaşamak değil, aktarmak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Oynadığı karakterin çok güçlü bulduğunu söyleyen filmin oyuncularından Ezgi Yaren Karademir de karakterin kendisine verdiği hissin çok güçlü olduğunu kaydetti.