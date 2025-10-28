Haberler

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' Filmi Gösterildi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' Filmi Gösterildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen 62. Altın Portakal Film Festivali'nde Sunay Terzioğlu'nun yönettiği 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' filmi yoğun ilgi gördü. Film, mültecilerin yaşadığı zorlukları ele alıyor. Yönetmen Terzioğlu, filmdeki gerçekçilik üzerine düşüncelerini paylaştı.

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde gösterimi gerçekleştirilen ' Bağlar, Kökler ve Tutkular' filminin yönetmeni Sunay Terzioğlu, "1992 yılında Bulgaristan'dan ailemle birlikte göç ettim. 9 yaşındaydım ve 5 yıl burada kaçak yaşadık. O yüzden bildiğim konular ve mekanlardı. Bu filmi çekerken karakterlerime doğru rehberlik ettiğime inanıyorum. Filmin en başından beri bu gerçeklikten yana olduk" dedi.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' filmi izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Sunay Terzioğlu'nun yaptığı, oyuncu kadrosunda Ezgi Yaren Karademir, Ushan Çakır, Baran Can Eraslan, Hasibe Eren, Şilan Düzdaban ve Nizam Namidar'ın yer aldığı filmin gösterimine izleyiciler de yoğun ilgi gösterdi. Yurt dışına gitmeye çalışan mültecilerin yaşadığı bot kazasından kurtulan 3 kişinin hikayesini ele alan filmin ardından düzenlenen söyleşide film ekibi izleyicilerle buluştu.

'BU FİLM BENİM İLK UZUN METRAJLI FİLMİM'

Yönetmen Sunay Terzioğlu, "Bu film benim ilk uzun metrajlı filmim. 1992 yılında Bulgaristan'dan ailemle birlikte göç ettim. 9 yaşındaydım ve 5 yıl burada kaçak yaşadık. O yüzden bildiğim konular ve mekanlardı. Bu filmi çekerken karakterlerime doğru rehberlik ettiğime inanıyorum. Filmin en başından beri bu gerçeklikten yana olduk. Bu film tek lensle çekildi. Biz belli bir mesafeden bakmak istedik. Her an kayda hazırdık, bazı bölümler denk geldi. Çekimleri çok zorlu koşullarda gerçekleştirdik. Göçmenlerin yaşadığı evde çektik. 2 odalı bir yerdi hatta yan odada Somalili bir aile vardı. Biz çekimlere devam ederken, onlar normal hayatlarına devam ediyordu" dedi.

'GÖREVİMİZ YAŞAMAK DEĞİL AKTARMAK'

Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Ushan Çakır ise "Karşınıza bazı roller çıkıyor ve siz de olabildiğiniz kadar bunu yaşamaya ve hissetmeye çalışıyorsunuz. Ben bir oyuncunun görevinin kamera karşısında bir yaşamak değil, aktarmak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Oynadığı karakterin çok güçlü bulduğunu söyleyen filmin oyuncularından Ezgi Yaren Karademir de karakterin kendisine verdiği hissin çok güçlü olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.