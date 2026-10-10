Antalya Altın Portakal'da uluslararası jüriye Andreas Sinanos başkanlık edecek

Türkiye'nin en köklü film festivali, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uluslararası Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Andreas Sinanos üstlenecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bu sene 24- 31 Ekim 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Andreas Sinanos yapacak. Uluslararası Uzun Metraj Jüri Başkanı Andreas Sinanos, Avrupa Film Akademisi [EFA], Fransız Görüntü Yönetmenleri Birliği [AFC] ve Yunan Görüntü Yönetmenleri Derneği (GSC) üyesidir. Sinanos; Theo Angelopoulos, Mickael Cacoyiannis, Chris Marker, Hiner Saleem, Jeanine Merapfeel, Selma Bakar, Tayfun Pirselimoğlu, Özcan Alper, Semih Kaplanoğlu, Murat Pay ile birlikte birçok uzun metrajlı filmde görüntü yönetmeni olarak çalıştı. Vassiliki Iliopoulou'nun "The Crossing", Yiannis Diamantopoulos'un "True Beauty" filmleriyle Yunanistan Kültür Bakanlığı En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü kazanan Sinanos, Christos Vacalopoulos'un "Olga Robards", Nikos Cornelios'un "Equinox", Lefteris Xanthopoulos'un "The Master of Shadows" filmleriyle Selanik Film Festivali Ödülünü kazandı.

Sinanos, Özcan Alper'in "Rüzgarın Hatıraları" filmiyle Antalya Film Festivali ve SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü aldı. Ayrıca Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yol Kenarı" filmi ile de SİYAD ödülünü, Murat Pay'in "Dilsiz" filmiyle ise Malatya, Kayseri ve Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazandı.

Theo Angelopous ile "Leyleğin Geciken Adımı", "Ulis'in Bakışı", "Sonsuzluk ve Bir Gün", "Ağlayan Çayır" (En İyi Görüntü Yönetmeni adaylığı-EFA), "Herkesin Kendi Sineması" (üç dakikalık kesit), "Zamanın Tozu" ve "Öteki Deniz" (tamamlanmamış) filmlerinde iş birliği yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı