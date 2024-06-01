Üye Girişi
Haberler

Antalya Akra Caz Festivali'nde Kerem Görsev sahne aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Akra Caz Festivali'nde piyanist ve besteci Kerem Görsev, sevilen bestelerini seslendirdi. Festival, 12 Haziran'da sona erecek.

Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nde, piyanist ve besteci Kerem Görsev sanatseverlerle buluştu.

Akra Hotel tarafından düzenlenen, Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru olduğu festival kapsamındaki konser, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyici buluşturan festivalde, piyanist ve besteci Kerem Görsev sahne aldı.

Sahnede Görsev'e, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, saksafonda Engin Recepoğulları, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve trombonda Bulut Gülen eşlik etti.

Konserde Görsev, yeni albümü "Lost Ghost"u ve sevilen bestelerini seslendirdi.

Görsev konserde, hayatını kaybeden madenciler için bestelediği "Requiem For Soma" eserine de yer verdi.

Festival, 6 Haziran'da şarkıcı ve söz yazarı Judith Hill'in konseriyle devam edecek.

Caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini ağırlayan festival, 12 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Caz Festivali Kerem Görsev Antalya Festival Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

 Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor

Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title