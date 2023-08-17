Antakya Polifonik Korolar Derneği Almanya'dan konser daveti aldı

KANRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 5 üyesini kaybeden, bazı üyeleri de enkazdan çıkartılan Antakya Polifonik Korolar Derneği'ne, Almanya'dan konser daveti geldi. Dernek başkanı ve koro şefi Sezgin Suna, 'Deprem sonrasında tüm ekibimiz dağıldı. Ancak Almanya'dan gelen davet, bizleri yeniden ayağa kaldırıp, bir araya getirdi' dedi.

KANRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 5 üyesini kaybeden, bazı üyeleri de enkazdan çıkartılan Antakya Polifonik Korolar Derneği'ne, Almanya'dan konser daveti geldi. Dernek başkanı ve koro şefi Sezgin Suna, "Deprem sonrasında tüm ekibimiz dağıldı. Ancak Almanya'dan gelen davet, bizleri yeniden ayağa kaldırıp, bir araya getirdi" dedi.

Hatay'da depremde 5 üyesini kaybeden, bazı üyeleri de enkazdan çıkartılan Antakya Polifonik Korolar Derneği, Almanya'dan gelen konser daveti sonrası Arsuz'daki müzik akademisinde bir araya geldi. Dernek başkanı, koro şefi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi Sezgin Suna, Almanya'nın Frankfurt kentinde 3-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Koro Şenliği'ne katılacaklarını söyledi.

'DAVET, BİZLERİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDI'

APKORD Regularis Korosu olarak kampa girdiklerini ve hazırlandıklarını belirten Suna, "Türkiye'den 2 koro davet edildi. Bir hafta sürecek şenliğe hazırlanıyoruz. Yaşadığımız deprem sonrasında tüm ekibimiz dağıldı. Aramızdan göç eden arkadaşlarımız var. Bu, bizleri çok derinden üzdü. Ancak Almanya'dan gelen davet, bizleri yeniden ayağa kaldırıp, bir araya getirdi. Şimdi çocuklarımız ile yeniden çalışıyoruz. Psikolojik olarak iyi geldi" dedi.

ÖLEN KORO ÜYESİNİN PARÇASI BESTELENDİ

Deprem felaketinde hayatını kaybeden koro üyesi Yağmur Rıfaioğlu'nun yazdığı eseri bestelediklerini anlatan Suna, "Depremde hayatını kaybeden kızımızın yazmış olduğu parçayı besteledikten sonra, Türkiye'nin dört bir yanına gönderdik. Deprem ile ilgili herhangi bir etkinlikte seslendirilerek, onun anısını yaşattığımızı düşünüyorum. Bu parçayı da Almanya'da seslendireceğiz" diye konuştu.

Depremde eşini kaybeden piyano eğitmeni Natalia Sovuksu ile çocuklarının da yer aldığı koronun çalışmaları sürüyor.