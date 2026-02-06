Haberler

Antakya Medeniyetler Korosu, depremin üçüncü yılında Hatay'da konser verdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, afetin üçüncü yılında Hatay'da konser düzenleyerek hayatını kaybedenleri andı. Yağmur altında gerçekleştirilen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, afetin üçüncü yılında Hatay'da sahneye çıktı.

Koro üyeleri, depremin üçüncü yılındaki anma etkinlikleri kapsamında, merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Yağmurda gerçekleştirilen konserde koro, seslendirdiği şarkı, türkü ve marşlarla afette hayatını kaybedenleri andı.

Program sırasında bazı dinleyiciler, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Konserde, İzmir Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği Korosu da iki şarkı söyledi.

Antakya Medeniyetler Korosu üyelerinden Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirmişti.

