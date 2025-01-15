Ankara Sokaklarında Jack Sparrow Rüzgarı

İzinli olduğu günlerde "Karayip Korsanları" filminin antikahramanı Jack Sparrow'un kostümüyle Başkent sokaklarında dolaşan CNC makine ustası Ersin Tarhan, saçı, sakalı, makyajı ve tiplemesiyle insanların ilgisini çekiyor.

Ankaralılar, izin günlerinde gerekli hazırlıkların ardından Jack Sparrow'un kostümüyle dışarı çıkan Tarhan'a, kimi zaman parklarda, kimi zaman metroda, kimi zaman balıkçılar çarşısında ve pazarda, kimi zaman da değişik alanlarda rastlayabiliyor.

Kostümüyle dikkatleri üzerine çeken Tarhan'a oldukça ilgi gösteren Ankaralılar, onunla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saçının uzun olduğu dönemde sokakta gezerken oyuncu Johnny Depp'in hayat verdiği Jack Sparrow'a benzetildiğini fark etmesiyle bu serüvenin başladığını söyledi.

Yanından geçen insanların kendisine "Jack Sparrow" diye seslendiğini anlatan Tarhan, "Johnny Depp'in fotoğrafı olan bir tişört almıştım. Annem de 'Sen buna çok benziyorsun.' demişti. Annem kolay kolay kimseye benzetmez." diye konuştu.

Tarhan, Jack Sparrow'un sevdiği karakter olduğunu belirterek, Ankara sokaklarında bu kostümle dolaşmaya başlamasının ardından çevresinden olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.

"Bu karaktere büründüğümde genelde çevrede ilk gördükleri an şok geçiren, şaşıranlar oluyor." diyen Tarhan, kostümün de çok fazla ilgi çektiğini kaydetti.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin olduğunu anlatan Tarhan, "Karakter, Türkiye'de tanındığı için biraz da onun avantajıyla daha çok fotoğraf çektiriyorlar." dedi.