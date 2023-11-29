Ankara Sof Kumaşı Sergisi Açıldı

Ankara sof kumaşından elde edilen ürünlerin sergilendiği 'Sof'u Okumak Sof'u Dokumak' sergisi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde açıldı. Sergide, sof kumaşından yapılan takı, yastık, çanta ve dekoratif objeler sergileniyor.

Ankara sof kumaşı koleksiyonu, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde

ANKARA Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından Ankara sof kumaşından elde edilen ürünlerin sergilendiği 'Sof'u Okumak Sof'u Dokumak' sergisi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde açıldı.

Ankara tiftik keçisi yününden elde edilen sof kumaşının güncel tasarımlarla dünyaya tanıtılması amacıyla hazırlanan 'Sof'u Okumak Sof'u Dokumak' isimli koleksiyon serginin açılış töreni, ürünlerin tanıtıldığı bir defileyle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eşi Ayşe Tekin ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in eşi Le Thi Bich Tuan katıldı.

Sof kumaşı ve kumaşın elde ediliş süreçleri hakkında kısa film gösterisinin ardından; Türk dokuma kültürünü yansıtan kürklü parçalar, büyük şallar, kaftanlar ve elbiselerden oluşan 21 sof kumaş ürünü, defilede sergilendi. Sahne ve sunum alanlarının dekorasyonunda dokuma objeler kullanıldı.

Defile sonrasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten tarafından Bakan Göktaş ve Ayşe Tekin'e sof kumaşından yapılma çantalar hediye edildi. Bakan Göktaş, Ayşe Tekin ve Vietnam Başbakanı'nın eşi Tuan sonrasında sof kumaşın; eğirme, ditme, tezgahta dokuma gibi üretim süreçleri uygulamalı olarak tanıtıldığı sergi alanını gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

Sof kumaş kullanılarak üretilen takı, yastık, çanta, dekoratif obje, ev dekorasyonu ve benzeri ürünler alanda sergilendi. Serginin 8 Aralık tarihine kadar ziyaretçilere açık olduğu belirtildi.