Ankara kültür sanat haberleri | İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Adana'daki Sirkeli Höyüğü'nü gezdi

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, arkeolojik kazıların devam ettiği Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Sirkeli Höyüğü'nü ziyaret etti.

Ceyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Ruch ve beraberindeki heyet, Geç Tunç ve Demir Çağı'na ait kalıntıların bulunduğu höyüğü gezdi.

Belediye Başkanı Hülya Erdem'in eşlik ettiği heyet, arkeolojik çalışmalarla ilgili kazı başkanı İsviçre'deki Bern Üniversitesinden Prof. Dr. Mikro Novak'tan bilgi aldı.

Erdem, höyüğün bölgenin önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirterek, arkeolojik çalışmaların Türkiye-İsviçre iş birliğiyle sürdürüldüğünü aktardı.

Büyükelçi Ruch da ziyareti öncesinde Yaşar Kemal'in "İnce Memed" kitabını okuduğunu ifade ederek, "Bu coğrafyanın ne kadar bereketli ve kıymetli olduğunu biliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kadın belediye başkanı tarafından ağırlanmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Ruch, annesinin de doğduğu bölgenin ilk kadın belediye başkanı olduğunu belirtti.