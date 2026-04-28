Ankara Kalkınma Ajansı, Cemre Çarşısı'nda yerel üretimi ve coğrafi işaretli ürünleri tanıttı

Ankara Kalkınma Ajansı, Cemre Çarşısı'nda düzenlenen "Anadoludakiler" etkinliğinde yerel üretimi ve coğrafi işaretli ürünleri tanıttı.

Ankara Kalkınma Ajansı, Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler" projesi kapsamında düzenlenen, geleneksel üretim kültürünü yaşatmayı ve yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan Cemre Çarşısı Etkinliği'nde yer aldı. Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen organizasyon, toplumsal dayanışmayı güçlendiren geniş katılımlı bir platform olarak dikkat çekti. Etkinlik; doğaya saygılı üretim anlayışı, sıfır atık yaklaşımı ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlanan ürünlerin, hem ekonomik hem de sosyal fayda odağında ziyaretçilerle buluşmasına olanak sağladı.

Yerel üretim ve kadın emeğine yoğun ilgi

Ankara Kalkınma Ajansı, etkinlik süresince Beypazarı Kınalı Eller ve EKODOKU kooperatifleri ile birlikte stant açarak, yerel üretimi, kadın emeğini ve girişimciliği destekledi. Ajans, kooperatiflerin ürettiği özgün ve katma değerli ürünlerin tanıtımını yaparak bu ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı amaçladı.

Ankara Kalkınma Ajansı standı, etkinlik boyunca yoğun ilgi gördü. Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Ajansın desteklediği kooperatiflerin el emeği ürünlerini yakından inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ankara'nın kültürel mirasının en önemli temsilcilerinden olan ve coğrafi işaretli Beypazarı kurusu ile sof kumaşı başta olmak üzere, yerel değerlerin korunması ve yaşatılmasına yönelik yürütülen adımlar ön plana çıkarıldı.

Ankara'nın köklü üretim geleneğini bugünün yenilikçi yaklaşımlarıyla buluşturarak yerel kalkınmayı güçlendirme hedefi, hayata geçirilen projelerle ve sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla kararlılıkla devam ettiriliyor.

Sürdürülebilir ve dayanışma odaklı bir platform

Tematik stantlardan kültür-sanat etkinliklerine, çevre dostu söyleşilerden sağlıklı beslenme odaklı faaliyetlere kadar kapsamlı bir deneyim sunan Cemre Çarşısı, alışverişi yalnızca ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkararak dayanışma, paylaşma ve toplumsal fayda odağında yeniden şekillendiriyor.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, yürütülen "Anadoludakiler" projesinin, yerel üretimin markalaşması ve ulusal çapta görünürlük kazanması açısından kritik bir misyon üstlendiğini belirtti. Kalkan, kadın kooperatiflerinin özgün el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmeyi temel hedefleri arasında gördüklerini vurgulayarak, bu girişimlerin bölgesel kalkınmayı hızlandıran önemli bir güç olduğunu ifade etti. Yerel kültürü ve coğrafi işaretli ürünleri katma değerli hale getirme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini dile getiren Kalkan, üreticilere sundukları desteklerin kararlılıkla süreceğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı