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Ankara Kalesi'nde 3. Etap Çalışmaları Devam Ediyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmalarının 3. etabında ilerliyor. Toplamda 88 yapı restore edilerek Ankara Kalesi'ne yeni bir kimlik kazandırılması hedefleniyor.

- Ankara Kalesi 3. Etap çalışmaları devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için Ankara Kalesi'nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona yaklaştı. Ankara Kalesi İç Kale 3. Etap Çalışmaları kapsamında 11'i tescilli, 77'si tescilsiz olmak üzere toplamda 88 yapı restore ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının, kentin en önemli simgelerinden biri olan Ankara Kalesi'nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Evlerin özgün dokusuna zarar vermeden ve içinde yaşayan vatandaşları herhangi bir yere nakletmeden yapılan çalışmalarla Ankara Kalesi'ne yeni bir kimlik kazandırılması hedefleniyor.

Geleneksel Ankara evlerinin tamamı restore edilecek

Ankara Kalesi'nde İç Kale olarak geçen bölgede gerçekleştirilen çalışmaların 1. ve 2. etabı tamamlandı. Ekiplerin 3. etaptaki çalışmaları ise sürüyor.

Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında; 77'si tescilli, 171'i tescilsiz olmak üzere toplamda 248 yapı yenilenecek. 2024 yılı içerisinde Ankara Kalesi'nde yer alan geleneksel Ankara evlerinin tamamı restore edilmiş olacak.

Ankara Kalesi yeni görünümüyle dikkat çekiyor

Dünyada eşine az rastlanılan bir şekilde içinde yaşam barındıran Ankara Kalesi'nde sağlıklaştırma çalışmaları kimlikli yaşam alanlarını korumak, kent bakım ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Projeye uygun olarak evlerin dış cepheleri hava şartlarına daha dirençli hale getirilirken, belirlenen bölgelerde yer alan evlerin sokağa bakan cephelerindeki hasarlı olan duvarlar, çatılar, kapılar ve doğramalar özgün yapısına uygun şekilde restore ediliyor.

Tarihi sokakların bütünlüğünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gerçekleştirilen tadilat ve tamirat işleri, içinde yaşayan vatandaşlar mağdur edilmeden gerçekleştiriliyor. Kaldırımlar, aydınlatmalar ve çevre düzenlemelerine kadar sürdürülen çalışmalar ile Ankara Kalesi'nin bir cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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