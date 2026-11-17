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Ankara'daki Türk Devletleri Medeniyetler Parkı'nda yer alan ' Azerbaycan Evi' ziyaretçilerle buluştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Beştepe Millet Ormanı alanında kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen Türk Devletleri Medeniyetler Parkı'nda bulunan ' Azerbaycan Evi', Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirasının tanıtıldığı önemli bir kültür mekanı olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının projesi kapsamında, Büyükelçiliğe bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi'nin organizasyonuyla inşa edilen Azerbaycan Evi, 7. yüzyılın büyük mimarı Acemi Nahçıvani'nin doğumunun 900. yıl dönümüne ithafen, onun mimari şaheserlerinden Mümine Hatun Türbesi'nin üslubundan ilham alınarak sekiz köşeli yıldız biçiminde tasarlandı.

Azerbaycan'ın tarihi, kültürü, edebiyatı, halı sanatı, Gobustan ve Şuşa'nın kültürel mirası, sekiz ayrı tanıtım bölümünde elektronik ekranlar ve interaktif dijital sunumlar aracılığıyla ziyaretçilere aktarılıyor. Milli müzik aletlerinden oluşan enstalasyon ise Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının ortak müzik mirasını yansıtıyor.

Azerbaycan Evi'nin önünde yükselen, Azerbaycan Cumhuriyeti Emektar Sanatçısı Reşat Mehdiyev'in imzasını taşıyan 'Sonsuzluğun Senfonisi' adlı anıtsal kompozisyon, milli kimliğin ve kültürel mirasın ebediyetini simgeliyor; geçmiş ile gelecek, Doğu ile Batı arasında manevi bir köprüyü temsil ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı