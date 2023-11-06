Ankara Büyükşehir Belediyesi İç Kale Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile ödül kazandı

Geçen yıl Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi ile Tarihi Kentler Birliği'nin Koruma Büyük Ödülü'ne layık gördüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de İç Kale Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Uygulama Başarı Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Geçen yıl Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi ile Tarihi Kentler Birliği'nin Koruma Büyük Ödülü'ne layık gördüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkalığı tarafından yürütülen İç Kale Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Uygulama Başarı Ödülü'nü almaya hak kazandı.

YAVAŞ: "ANKARA'MIZIN TARİHİNİN KALBİ ULUS YENİ ÖDÜLLERE LAYIK GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ödülü sosyal medya hesaplarından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

" Ankara'mızın tarihinin kalbi Ulus yeni ödüllere layık görülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi ile Tarihi Kentler Birliği'nin Koruma Büyük Ödülü'nü kazanan belediyemiz, bu sene de İç Kale Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Uygulama Başarı Ödülü'ne hak kazandı. Ankara'mızın tarihinin öne çıktığı ve bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmadığı projelere imza atmaya devam edeceğiz."

ÖDEMİŞ: "KALE VE ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ'NE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ"

Ankara Kalesi'nin Başkent'in önemli simgelerinden biri olduğunu belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Kale ve Ulus Tarihi Kent Merkezi'ne ayrı bir önem veriyoruz. Bu çerçevede Ankara Kalesi içerisinde 77'si tescilli 171'i tescilsiz olmak üzere 248 adet konutumuz var. Yaklaşık 200 binamızın bilimsel, korumanın evrensel ilkelerine uygun, hocalarımız nezaretinde restorasyon çalışmasını bitirdik. Bu projemizi ve uygulamalarımızı Tarihi Kentler Birliği'nin yarışmasına sunmuştuk. Hepimizi gururlandıran bir sonuç çıktı. Biz bu yıl uygulamamız ile Tarihi Kentler Birliği Uygulama Başarı Ödülüne layık görüldük" diye konuştu.

SOSYAL ADALET PROJESİ

Tarihi Kentler Birliği'nin ödül verme gerekçeleri ile ilgili de bilgi veren Ödemiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerekçede, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi fiziki inşaatın yanı sıra burada uyguladığı yöntemle de özgün bir model ortaya koydu' diyor. Orada hangi evi koruyorsak elde edilecek değer o evin sahibine gidiyor. Uzlaşma ile yapıyoruz. Evlerin içinde yaşam devam ediyor. Bu kolay bir olay değil ancak biz hiçbir sıkıntı yaşamadan başardık bunu. Hak sahibi yurttaşlarımızdan hiç para talep etmiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarıyla bu işi yapıyoruz. Bu açıdan sosyal adalet projesi de diyebiliriz."