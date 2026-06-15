UNESCO listesindeki Anavarza Antik Kenti ziyaretçilerini ağırlıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Anavarza Antik Kenti, bahar aylarıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler, binlerce yıllık tarihi mirasın izlerine tanıklık ediyor.

Anadolu'nun en önemli antik metropollerinden biri olarak kabul edilen Anavarza Antik Kenti, tarihi zenginliği ve görkemli yapılarıyla dikkat çekiyor. Antik kentte sütunlu cadde, hamam, kilise kalıntıları, tiyatro, amfitiyatro, stadyum, su yolları, kaya mezarları, nekropol alanı ve üç girişli zafer takı gibi birçok önemli eser yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda restore edilerek yeniden ziyarete açılan ve dünyanın ilk çift şeritli sütunlu caddelerinden biri olarak kabul edilen sütunlu yol, kale surları ve tarihi yapılar ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği alanlar arasında bulunuyor. Anavarza'nın tarihi ihtişamı, çevresini saran sarı tonlarıyla bezenmiş ayçiçeği tarlalarıyla birlikte havadan görüntülendi. Tarihi yapılar ile doğanın iç içe oluşturduğu manzara, bölgenin turizm potansiyelini de gözler önüne serdi.

Tarihi ve kültürel alanları gezmek için bölgeye gelen ziyaretçilerden Abdurrahim Yiğit, Anavarza'nın kendisini hayran bıraktığını belirterek, "Mardinliyim. Kastamonu, Kahramanmaraş ve birçok tarihi alanı geziyoruz. Kozan'daki Anavarza Antik Kenti'ne de geldik. Girişteki kesme taşlar ve o dönemin imkanlarıyla yapılan eserler gerçekten insanı hayran bırakıyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı