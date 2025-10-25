Anadolu Üniversitesi'nde Çalgı Yapımı Sergisi Açıldı
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi, geleneksel ve modern çalgı yapımına dair özgün çalışmalarla sanatseverlerle buluştu. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, sergiyi gezerek çalgılar hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle türkü seslendirdi.
Sergiyi gezen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, çalgıları inceleyip bilgi aldı.
Sergide Rektör Adıgüzel'e Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bülent Akdeniz, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Uludağ, Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özgür Turan eşlik etti.
Öte yandan Adıgüzel sergide öğrencilerle türkü seslendirdi.