Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Bursa’da Büyüledi
Anadolu'nun mitolojik ve kültürel tarihini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi dans topluluğu, Bursa'da izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu. Performansları büyük beğeni topladı ve ekip uzun süre ayakta alkışlandı.
Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi dans topluluğu, Bursa'da sahne aldı.
Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyen topluluk, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.
Zaman zaman grubun seyirciyle birlikte tempo tutarak sergilediği performans büyük beğeni topladı.
Gecenin sonunda Anadolu Ateşi ekibi, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat